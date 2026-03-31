Origament: A Paper Adventure hat einen Termin

Assemble Entertainment hat gemeinsam mit dem Space Sauce Studio und Co-Publisher Beverlor einen Erscheinungstermin für "Origament: A Paper Adventure" verkündet. Demnach ist es im April soweit.

Konkret wird "Origament: A Paper Adventure" schon ab 7. April, also nächsten Dienstag, für den PC erhältlich sein. Umsetzungen für weitere Plattformen wurden bisher noch nicht in Aussicht gestellt, aber wie wir ja wissen, kann sich das theoretisch jederzeit ändern.

Die freudige Nachricht wird von einem sehenswerten Release Date Trailer zu "Origament: A Paper Adventure" begleitet. Darin bringt man uns nochmal knapp eine Minute lang das spielerische Grundgerüst näher und zeigt etwa auch die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt.

"Origament: A Paper Adventure" war im Februar angekündigt worden.