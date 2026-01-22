Überwacht Eure Mitbürger!

Daedalic Entertainment gab heute bekannt, dass die Überwachungs-Thriller "Orwell: Keeping an Eye On You" und der "Nachfolger Orwell: Ignorance is Strength" für Nintendo Switch erschienen sind; kompatibel mit der Nintendo Switch 2.

In "Orwell: Keeping an Eye On You" schlüpft ihr in die Rolle eines staatlichen Ermittlers, der Bürger über private Nachrichten, E-Mails, Social-Media-Aktivitäten und persönliche Daten überwacht. Indem ihr entscheidet, welche Informationen an die Behörden weitergeleitet werden, beeinflusst ihr direkt den Verlauf einer sich entfaltenden Terrorismus-Ermittlung und das Schicksal der beteiligten Personen. Das Spiel sagt euch nie, was die "richtige" Entscheidung ist, sondern zeigt nur, dass jede Wahl Konsequenzen hat.

Ursprünglich 2016 und 2018 für PC erschienen, kehrt die "Orwell"-Reihe nun in eine Welt zurück, die ihre dystopische Vision in vielerlei Hinsicht fast schon eingeholt hat. In einer Zeit von Datentracking, digitalem Profiling und algorithmischen Entscheidungen ist die zentrale Frage der Serie aktueller denn je: Wie viel Privatsphäre seid ihr bereit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen?