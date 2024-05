Ostwind: Die Legende von Khiimori angekündigt

Publisher Mindscape und Entwickler Aesir Interactive kündigen heute "Ostwind: Die Legende von Khiimori" an, ein episches Open-World-Abenteuer, in dem Spieler atemberaubende Landschaften auf dem Rücken der Pferde erkunden.

Das auf der Unreal Engine 5 entwickelte Spiel zeichnet sich durch eine originalgetreue Grafik und einen hohen Realismus im Verhalten und in der Animation der Pferde aus. Spieler schlüpfen in die Rolle einer Kurierreiterin, erfüllen beschwerliche Missionen, bauen ihr Nomadenlager auf und trainieren und pflegen majestätische Pferde, während sie das Geheimnis von Khiimori, dem mythischen "Windpferd" und dem Geist der Erde und des Himmels lüften. Ostwind: Die Legende von Khiimori erscheint im September 2024 im Early Access auf Steam.

"Die Ostwind-Reihe hat im Laufe der Jahre so viele Menschen angesprochen und wir freuen uns darauf, mit Ostwind: Die Legende von Khiimori eine neue Generation des Franchise einzuleiten. Unser Team hat hart daran gearbeitet, das Gameplay zu verfeinern und zu erneuern, um das bestmögliche Pferde-Spielerlebniszu liefern. Wir freuen uns darauf, dass die Spieler diese Verbindung zwischen Pferd und Reiter erleben können, egal ob sie langjährige Fans sind oder die Abenteuer von Ostwind zum ersten Mal erleben."

Wolfgang Emmer, CEO von Aesir Interactive

In "Ostwind: Die Legende von Khiimori" begebt ihr euch in ein episches Abenteuer, das in der Mongolei des 13. Jahrhunderts spielt und schlüpfT in die Rolle einer jungen Kurierreiterin. Pferde sind für eure Sicherheit und euer Überleben unerlässlich. Ihr züchtet Pferde, zähmt und trainiert sie, damit diese euch bei der Erkundung der weitläufigen mongolischen Landschaft helfen. In dieser offenen Spielwelt voller Wunder und faszinierender Geschichten, müsst ihr eure Routen durch verschiedene Biome im wunderschönen, aber rauen Terrain strategisch planen und die Herausforderungen der Wildnis meistern, um eure Missionen zu erfüllen.

Aufbauend auf dem Open-World-Aspekt, für den die "Ostwind"-Spiele bekannt sind, bietet "Ostwind: Die Legende von Khiimori" eine neue, einzigartige Spielmechanik. Die Kurierreiter erweitern unterwegs ihr Nomadenlager, bauen Jurten und neue Zelte, verwalten wichtige Gegenstände und Ressourcen und trainieren und pflegen ihre Pferde. Während ihrer Reise nehmen sie Quests an, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und reiterliches Können sowie durchdachte Planung erfordern, um einer der grössten Kurrierreiter in der Mongolei des 13. Jahrhunderts zu werden.

"Ostwind: Die Legende von Khiimori" erscheint im September 2024 im Early Access auf Steam, damit das Entwicklerteam das Gameplay auf Grundlage der Anregungen der Community überarbeiten und weiterentwickeln kann. Eine Roadmap mit geplanten Updates während der Early-Access-Phase wird in den kommenden Monaten veröffentlicht.