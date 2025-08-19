Out of Time im neuen Video

Der neue Gameplay-Trailer zu "Out of Time" bietet mehr Chaos pro Sekunde, als deine Timeline aushält. Der Trailer zeigt Roguelike-Runs, wilde Ausrüstungskombinationen und Koop-Spass.

"Out of Time" bricht alle Regeln und lässt euch mittelalterliche Schwerter schwingen, Cyperpunk-Plasma-Kanonen abfeuern und auf prähistorischen Tieren in den Sonnenuntergang reiten.

The Shattering hat alle Zeitalter zu einem grossen Chaos fusioniert und eure Mission ist es, euch dort hineinzustürzen, euch eure Ausrüstung aus Millionen verschiedenen Load-Outs zusammenzustellen und eine Reihe an Herausforderungen bestehend aus Drachen, Killerrobotern, mutierten Krabben und anderen Monstrositäten zu überwinden.