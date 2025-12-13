Frischer Blick auf Out Of Words

Nachdem es bereits vor runde einem halben Jahr auf dem Summer Game Fest einen Reveal von "Out Of Words" gegeben hatte, bekamen wir nun bei den Game Awards 2025 einen frischen Blick auf die von Hand entworfene Koop-Reise zu zweit 'auf der Couch' oder über das Internet. Dabei wurde der geplante Release im Jahr 2026 für Xbox, PlayStation 5, PC noch einmal bestätigt und um einen Release für Switch 2 ergänzt. Seht hier den von Entwicklerstudios WiredFly, Kong Orange und Morten Søndergaard sowie Epic Games Publishing präsentierten Zwischenstand:

Über Out Of Words

"Findet in einem Koop-Plattformer-Abenteuer eure verlorenen Stimmen wieder. Schlüpft in die Rollen von Kurt und Karla und erkundet gemeinsam per plattformübergreifendem Online- oder Couch-Koop in der wilden und farbenfrohen Welt Vokabulantis eine Geschichte, in der ihr das erste Mal Händchen haltet – alles, was ihr seht, wurde von Hand geschaffen.

Ein handgefertigtes Abenteuer

Puppenspieler, Programmierer und Dichter bilden das einzigartige Entwicklerteam hinter Out of Words. Kong Orange und WiredFly schufen die Stop-Motion-Charaktere, die Umgebung und die Koop-Mechanik nach den Ideen des renommierten Dichters Morten Søndergaard, um eine Geschichte mit einer ganz besonderen, menschlichen Note zu erzählen.

Eine Reise zu zweit

Löst in alten Katakomben Rätsel, die jeder Physik trotzen, und wagt zwischen den tönernen Wolkenkratzern von Nounberg spektakuläre Stunts. Out of Words ist ein Abenteuer für zwei, das Zusammenarbeit, Kommunikation und perfektes Timing zwischen euch und eurem Mitspieler erfordert.

Eine Geschichte darüber, die richtigen Worte zu finden

Die Welt steht auf dem Spiel – und damit auch eure Beziehung. Kurt und Karla werden in einen Kampf um die Zukunft von Vokabulantis und ihre Freundschaft verwickelt. Erlebt die Wunder und Gefahren dieser einzigartigen Welt und ihrer entstehenden Liebe. Kurt und Karla können dieses Wunderland retten – doch um welchen Preis?"