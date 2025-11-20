Outbound auch für Switch 2

Publisher Silver Lining Games und Entwickler Square Glade Games haben "Outbound" jetzt auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Ein neuer Trailer verrät zudem ein genaueres Releasefenster.

Ursprünglich hatte man "Outbound" mi Februar nur für Xbox Series X und den PC angekündigt. Im Juli folgte schliesslich die Vorstellung einer PS5-Version. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Gleichzeitig gibt es einen neuen Trailer zur Switch-2-Version von "Outbound" zu sehen. Dieser stimmt uns über eine Minute lang auf das Open-World-Adventure ein und bietet einen markanten Soundtrack, der wunderbar zu der Thematik passt.

Zudem erfahren wir, dass "Outbound" im zweiten Quartal 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht wird.