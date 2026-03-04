Outbound erscheint im April

Publisher Silver Lining Games und Entwickler Square Glade Games haben den Erscheinungstermin von "Outbound" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.

Konkret wird "Outbound" ab 23. April für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich sein. Für die beiden Switch-Konsolen ist jetzt auch eine spielbare Demo des Open-World-Exploration-Games verfügbar. Darin können wir dessen Anfang selbst erleben.

Erst in der vergangenen Woche war das dritte Entwicklertagebuch zu "Outbound" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Outbound" war im Februar 2025 enthüllt worden.