Outbound: Neuer Gameplay Overview Trailer

Publisher Silver Lining Games und Entwickler Square Glade Games präsentieren einen neuen Gameplay-Overview Trailer zu "Outbound". Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier widmet man sich über zwei Minuten lang in erster Linie den unterschiedlichen spielerischen Facetten von "Outbound". Die Spielwelt wird dabei ebenfalls gezeigt und das gesamte Geschehen ist von einem ruhigen Klaviersoundtrack untermalt, welcher die entspannende Atmosphäre des Spiels wunderbar unterstützt.

Bereits im März war der Releasetermin von "Outbound" verkündet worden. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Outbound" erscheint am 14. Mai für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.