Release von Outbound verschoben

Square Glade Games hat den weltweiten Start von "Outbound" vom 23. April auf den 14. Mai 2026 verschoben. Das Entwicklerteam nutzt die zusätzliche Zeit, um technische Probleme zu beheben, die nach dem Feedback zur Demo aufgetreten sind. Ziel ist es, euch auf allen Plattformen ein fehlerfreies Spielerlebnis zu bieten.

Das Team erklärt, dass in der Endphase ein Problem entdeckt wurde, das den Spielablauf beeinträchtigen könnte. Da die Zeit für eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Systemen nicht ausreichte, wurde die Verschiebung beschlossen. Die Entwickler bedanken sich für eure Geduld und sind überzeugt, dass diese Entscheidung zu einem fertigen Produkt führt.

Demo-Zeitraum verlängert

Als Ausgleich bleibt die kostenlose Demo länger verfügbar. Ihr könnt sie bis zum 12. Mai auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ausprobieren. Die Testversion bietet euch einen ersten Einblick in die offene Spielwelt und die Crafting-Mechaniken.

Fakten zum Spiel

Neues Datum: 14. Mai 2026 Plattformen: PC, PS5, Xbox, Nintendo Genre: Crafting, Erkundung, Survival-Lite Demo: Verfügbar bis 12. Mai (Crossplay möglich)