Outbound: Drittes Entwicklertagebuch

Publisher Silver Lining Games und Entwickler Square Glade Games haben inzwischen das dritte Entwicklertagebuch zu "Outbound" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich erneut intime Einblicke in das spielerische Grundgerüst von "Outbound" geboten. So wird uns etwa die Spielwelt genauer vorgestellt. Zudem erklärt man, welches Gefühl man mit dem Konzept bei dem Spieler erzeugen möchte. Passende Gameplay-Impressionen dazu gibt es natürlich auch zu sehen.

Bereits im November 2025 war eine Switch-2-Version von "Outbound" in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Outbound" erscheint im zweiten Quartal für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.