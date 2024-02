Outcast - A New Beginning: Demo erschienen

THQ Nordic weist darauf hin, dass eine spielbare Demo von "Outcast - A New Beginning" verfügbar ist. Ein flotter Trailer stimmt uns zusätzlich auf den spielbaren Appetithappen ein.

In "Outcast - A New Beginning" erleben wir die atemberaubende Jagd über den Himmel von Adelpha mittels des Jetpacks oder stellen uns riesigen Kampf-Mechs am Boden. Wir sehen, welches Zerstörungspotenzial das anpassbare Waffen-Arsenal von Cutter Slade hat und finden unsere Lieblingsausrüstung, um die Roboterarmeen der Eindringlinge effektiv und stilsicher zu zerlegen. Unklar ist noch, ob wir den in der Demo erzielten Fortschritt auch in die Vollversion übernehmen können.

"Outcast - A New Beginning" wird vom Originalteam des Erstlings entwickelt, nämlich den Appeal Studios aus Belgien. Das Open-World Action-Adventure bietet rasante Third-Person-Kämpfe und eine nicht-lineare Science-Fantasy-Geschichte mit dynamischer Plotentwicklung, basierend auf unseren Taten.

"Outcast - A New Beginning" erscheint am 15. März für PS5, Xbox Series X und den PC.