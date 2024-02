Outcast: Die Demo ist hier!

Endlich könnt ihr in Welt von Adelpha einzutauchen: - Die spielbare Demo von "Outcast - A New Beginning" ist ab sofort für PC und Konsolen verfügbar!

Erlebt die atemberaubende Jagd über den Himmel von Adelpha mittels des Jetpacks oder stellt euch riesigen Kampf-Mechs am Boden. Seht, welches Zerstörungspotenzial das anpassbare Waffen-Arsenal von Cutter Slade hat und findet eure Lieblingsausrüstung, um die Roboterarmeen der Eindringlinge effektiv und stilsicher zu zerlegen.

Schnuppert heute in die Action rein und entscheidet, ob ihr euch am 15. März 2024 dem Widerstand anschliesst wenn "Outcast - A New Beginning" für PC und Konsolen veröffentlicht wird.