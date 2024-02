Outcast: A New Beginning: Neuer Trailer

Begleitet uns auf den farbenfrohen und lebendigen Alien-Planeten Adelpha, eine beinahe schon magische Welt die darauf wartet, erkundet zu werden. Erlebt die vielfältige Flora und Fauna, entdeckt die Überbleibsel antiker Zivilisationen und geniesst die faszinierende Landschaft. Adelpha könnte wahrlich das perfekte Urlaubsziel sein, wäre da nicht die Roboter-Armee der Invasoren, gegen der Protagonist, der ehemalige Navy-Seal Cutter Slade, mit allem Mitteln kämpfen muss...

Die Demo

Schnuppert heute in die Action rein und entscheidet, ob ihr euch am 15. März 2024 dem Widerstand anschliesst wenn "Outcast - A New Beginning" für PC und Konsolen veröffentlicht wird.

PC - Steam

PlayStation 5

Xbox Series S/X