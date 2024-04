Update für Outcast: A New Beginning

THQ Nordic hat sein "Outcast: A New Beginning" mit einem Update versorgt. Dieses ergänzt unter anderem frische Features.

An zahlreiche Optimierungen und die Beseitigung von Bugs in "Outcast: A New Beginning" wurde natürlich ebenfalls gedacht. Wer sich diesbezüglich die volle Info-Dröhnung geben will, wird in den englischen Patchnotes fündig.

In "Outcast - A New Beginning" erleben wir die atemberaubende Jagd über den Himmel von Adelpha mittels des Jetpacks oder stellen uns riesigen Kampf-Mechs am Boden. Wir sehen, welches Zerstörungspotenzial das anpassbare Waffen-Arsenal von Cutter Slade hat und finden unsere Lieblingsausrüstung, um die Roboterarmeen der Eindringlinge effektiv und stilsicher zu zerlegen.

"Outcast - A New Beginning" wird vom Originalteam des Erstlings entwickelt, nämlich den Appeal Studios aus Belgien. Das Open-World Action-Adventure bietet rasante Third-Person-Kämpfe und eine nicht-lineare Science-Fantasy-Geschichte mit dynamischer Plotentwicklung, basierend auf unseren Taten.

"Outcast - A New Beginning" erschien am 15. März für PS5, Xbox Series X und den PC.