Obsidian Entertainment hat bei der gamescom Opening Night Live einen neuen Trailer zu "The Outer Worlds 2" gezeigt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Der sogenannte Companions-Trailer zu "The Outer Worlds 2" stellt uns fast eineinhalb Minuten lang die einzelnen Charaktere aus dem kommenden Action-Rollenspiel vor. Danach haben wir das Gefühl diese schon ziemlich gut zu kennen. Ausserdem werden uns kurze Schnipsel aus der Story geboten, die Lust auf mehr machen.

Der Releasetermin von "The Outer Worlds 2" ist ja schon länger bekannt. Demnach ist der Titel ab 29. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.