The Outer Worlds 2: Kein Nachfolger geplant

Bei Obsidian Entertainment bestehen aktuell keine Pläne für einen Nachfolger von "The Outer Worlds 2". Das hat Studioleiter Feargus Urquhart jetzt hochoffiziell bestätigt.

So erklärt Urquhart gegenüber Jason Schreier von Bloomberg, dass sich "The Outer Worlds 2" sich über sechs Jahre lang in Entwicklung befand, parallel zu Obsidians anderem Action-Rollenspiel "Avowed". Dies habe die Entwicklungskosten deutlich in die Höhe getrieben. Da die Verkaufszahlen dann aber die Erwartungen nicht erfüllten, ist ein dritter Teil aktuell nicht geplant.

Pünktlich zu dessen Launch hatten auch wir "The Outer Worlds 2" ausführlich unter die Lupe genommen. Unseren damaligen Test des Action-Rollenspiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Outer Worlds 2" erschien am 29. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.