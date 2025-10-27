The Outer Worlds 2: Ausführlicher Blick auf die Technik

Digital Foundry hat sich bereits die Technik von "The Outer Worlds 2" genauer angesehen. Dabei entstanden gleich zwei Videos, die keine Fragen zu diesem Thema unbeantwortet lassen.

Hier wird die technische Seite von "The Outer Worlds 2" ausführlich analysiert. Dabei setzt sich am Ende die Xbox-Fassung vor dem PC durch. Die PS5-Version landet dagegen auf dem dritten und letzten Platz, denn an ihr müsste noch ein wenig gearbeitet werden, etwa bei der Bildrate.

Wir haben "The Outer Worlds 2" übrigens schon eingehend getestet und sind zu einem klaren Fazit gekommen. Unseren diesbezüglichen Artikel findet ihr an dieser Stelle.

"The Outer Worlds 2" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.