The Outer Worlds 2: Offizieller Auszeichnungstrailer

Entwickler Obsidian Entertainment versorgt uns mit dem offiziellen Auszeichnungstrailer zu "The Outer Worlds 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse zu "The Outer Worlds 2" geboten. Wir werden also kurz und knackig auf das Action-Rollenspiel eingestimmt und bekommen gleichzeitig dessen zentrale Wesenszüge erklärt.

Digital Foundry hat bereits eine ausführliche Technik-Analyse zu sämtlichen Versionen von "The Outer Worlds 2" veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"The Outer Worlds 2" erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC.