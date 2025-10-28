The Outer Worlds 2: Die ersten 34 Minuten

Entwickler Obsidian Entertainment hat mittlerweile auch die ersten 34 Minuten aus "The Outer Worlds 2" in Videoform veröffentlicht. Diese könnten vor allem für eventuell noch unentschlossene Käufer interessant sein.

Hier bekommen wir primär die Eröffnungsmission aus "The Outer Worlds 2" zu sehen. Nachdem wir also unseren Charakter erstellt haben, treffen wir die ersten Charaktere und werden somit langsam in die Story eingeführt. Das gezeigte Material stammt übrigens aus der PC-Version.

Wer noch überlegt, für welches System er sich "The Outer Worlds 2" zulegt, für den haben wir auch eine Lösung. Bereits gestern hast Digital Foundry nämlich ausführliche Technik-Analysen zu den einzelnen Fassungen des Spiels veröffentlicht und einen Sieger gekürt. Unsere Meldung zu dem Thema lest ihr an dieser Stelle.

"The Outer Worlds 2" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.