Zwischenmeldung zu The Outer Worlds 2

Obwohl Obsidian Entertainment uns stets mit Updates zu den in Entwicklung befindlichen Spielen versorgt, ist es um "The Outer Worlds 2" jedoch erstaunlich still. Ein aktuelles Interview mit Obsidians CEO Feargus Urquhart lässt Fans nun aufatmen. Darin heisst es nämlich, dass das Spiel "unglaublich aussieht."

In dem Interview von dem YouTube-Kanal Limit Break Network erfahren wir von Urquhart, dass das Studio in der Zeit, als es von Microsoft übernommen wurde und mit der Pandemie zu kämpfen hatte, Schwierigkeiten hatte, die vielen Projekte parallel fortzuführen. So hält Urquhart Obsidian zu dieser Zeit für einen "miserablen Entwickler“. Diese Schwierigkeiten konnten jedoch dank Microsofts Verständnis überwunden werden, und viele Projekte wurden trotzdem parallel fortgeführt. Auch wenn die gesetzten Release-Ziele nicht erreicht wurden, blickt er im Punkt Qualität positiv auf die anstehenden Releases: