Outlaws + Handful of Missions: Remaster angekündigt

Einer der Überraschungsankündigungen auf der dieswöchigen Gamescom war "Outlaws + Handful of Missions: Remaster". Der Titel lässt den 28 Jahre alten Western-FPS-Klassiker "Outlaws" aus dem Jahr 1997 von Lucasfilm wieder aufleben. Erscheinen soll der Spass am 20. November 2025 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series.

Über Outlaws + Handful of Missions: Remaster

"Das Team, das dir STAR WARS™: Dark Forces Remaster gebracht hat, lässt den Western-FPS-Klassiker Outlaws von 1997 wieder aufleben!

Sattel auf und reite mit dem revolverschwingenden Ex-Marshal James Anderson zurück in den Wilden Westen. Stell dich den Guten, den Bösen und den noch Schlimmeren diesseits des Mississippi, während du versuchst, eine verdrehte Verschwörung aus Gier und Korruption aufzudecken. Mit deinem zuverlässigen 6-schüssigen .45-Revolver, deinem Kaliber-.44-Gewehr mit Zielfernrohr, deiner Kaliber-10-Schrotflinte und deiner guten alten abgesägten Kaliber-12-Schrotflinte hast du jede Menge Feuerkraft, um alle Arten von gesetzlosen Schurken auszuschalten.

Outlaws + A Handful of Missions hat hochauflösende, unkomprimierte Zwischensequenzen und eine aufgepeppte Grafik für Waffen, Charaktere und Gegner, die alle komplett neu geschaffen wurden und mit einer vollen Farbpalette dem Original-Look nachempfunden sind. Outlaws + A Handful of Missions bietet ausserdem Cross-Play-Multiplayer mit Spielmodi wie Deathmatch, Team Play, Capture the Flag und Kill The Fool With The Chicken!

Es ist Zeit für Rache.

Wichtigste Features von Outlaws + Handful of Missions Remaster: