Outlaws + Handful of Missions: Remaster auch für Switch 2?

Es sieht so aus, als könnten wir uns bald auch über eine Switch-2-Version von "Outlaws + Handful of Missions: Remaster" freuen. Zumindest macht ein diesbezügliches erstes Indiz jetzt Hoffnung.

So wurde beim amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) eine Alterseinstufung für eine Switch-2-Fassung von "Outlaws + Handful of Missions: Remaster" gesichtet. Besagte Ratings bzw. Alterseinstufungen sind in der Regel zumindest ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung.

"Outlaws + Handful of Missions: Remaster" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Outlaws + Handful of Missions: Remaster" ist seit 20. November 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.