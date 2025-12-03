Entlassungen bei Outright Games

Auch bei Outright Games ist es jetzt leider zu Entlassungen gekommen. Nähere Details dazu liegen bereits vor.

Demnach haben 27 Angestellte bei Outright Games in Grossbritannien und Spanien ihren Job verloren. Das offizielle Statement eines Unternehmenssprechers zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Nach sorgfältiger Überlegung und Prüfung einer Reihe möglicher Wege für die Zukunft haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, einen Entlassungsprozess einzuleiten, der 27 Stellen bei Outright Games in unseren Teams in Grossbritannien und Spanien betreffen wird. Diese Entscheidungen wurden nicht leichtfertig getroffen, und wir sind fest entschlossen, unsere Kollegen während dieser Übergangsphase zu unterstützen. Diese Veränderungen sind Teil unserer Bemühungen, Outright Games an die Marktbedingungen anzupassen und für die Zukunft zu strukturieren. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Bereitstellung hochwertiger Familienunterhaltung."

Outright Games veröffentlichte in diesem Jahr diverse Lizenzspiele wie "NBA Bounce" oder "Bratz Rhythm & Style". Einige Projekte entstehen zudem im eigenen Haus, darunter etwa "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed".