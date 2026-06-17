Outward 2: Early-Access-Start verschoben

Nine Dots Publishing und Entwickler Nine Dots Studio haben den Early-Access-Beginn von "Outward 2" deutlich nach hinten verschoben. Ein offizielles Statement dazu liegt auch schon vor.

Demnach wird "Outward 2" nun erst im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access starten. Eigentlich sollte es schon am 7. Juli soweit sein. Das offizielle Statement von CEO und Creative Director Guillaume Boucher-Vidal zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Ich weiss, dass dies vielleicht etwas überraschend kommt, da wir erst vor nicht allzu langer Zeit einen Trailer veröffentlicht haben, in dem wir die Spieler dazu eingeladen haben, Aurai im Sommer zu erkunden, aber die Wahrheit ist: Wenn wir stur am Plan festhalten, liefern wir ein Produkt ab, das eure Erwartungen möglicherweise nicht erfüllt. Das Letzte, was wir wollen, ist, die Fans von „Outward“ zu enttäuschen, und es gab zahlreiche Kommentare, in denen der Wunsch geäussert wurde, dass das Spiel vor der Veröffentlichung noch mehr Zeit in der Entwicklung verbringen sollte. Der Sinn einer Beta besteht darin, auf Feedback zu hören, und genau das werden wir tun. Diese Nachricht zu verkünden, fällt uns besonders schwer, da wir wissen, dass einige unserer engagiertesten Spieler ihren Sommerurlaub tatsächlich um den Veröffentlichungstermin herum geplant haben. Das ist wirklich schade für euch, und ich entschuldige mich persönlich bei allen, die davon betroffen sind. Es wäre jedoch noch schlimmer, wenn ihr in eurem Urlaub etwas spielen würdet, mit dem ihr nicht einmal zufrieden seid. Es ist schwer einzuschätzen, welches Mass an Stabilität für den Early Access angemessen ist. Das Beste, was wir tun können, ist, das Spiel und unser Team kritisch und ehrlich unter die Lupe zu nehmen und uns zu fragen: Wird das in ein paar Wochen gut genug sein, um Geld dafür zu verlangen? Unser Ziel ist es, einen so deutlichen Sprung zwischen dieser Beta und dem Start des Early Access zu schaffen, dass wir das Vertrauen unserer Spieler gewinnen. Ihr wart schon beim ersten „Outward“ dabei, und genau deshalb waren wir erfolgreich. Wir möchten, dass ihr euch freut, auch bei „Outward 2“ wieder dabei zu sein."

Das letzte Lebenszeichen von "Outward 2" hatte es im Mai gegeben, als unter anderem eine geschlossene Beta in Aussicht gestellt wurde. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Outward 2" war im März 2024 angekündigt worden und ist für den PC in Entwicklung.