Outward 2 bekommt geschlossene Beta

Nine Dots Publishing und Entwickler Nine Dots Studio stellen eine geschlossene Beta für "Outward 2" in Aussicht. Der Early Access hat auch schon einen Start-Termin.

Demnach beginnt die geschlossene Beta von "Outward 2" schon am 26. Mai, also nächsten Dienstag. Der Early-Access-Start ist dann für den 7. Juli vorgesehen. Einen Release Date Trailer dazu gibt es bereits jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns fast eineinhalb Minuten lang mit In-Game-Sequenzen und einem augenzwinkernden Humor auf das freudige Ereignis ein.

Schon im Januar war umfangreiches Videomaterial zu "Outward 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Outward 2" war im März 2024 angekündigt worden.