Outward 2 - Neues Videomaterial und Details

Nine Dots hat während des New Game Plus Showcase neue Details zur Entwicklung und kommenden Funktionen von "Outward 2" enthüllt, die durch Erkenntnisse aus dem Vorgänger beeinflusst wurden. Der New Game Plus Showcase ist eine von Erstellern geleitete, kuratierte digitale Präsentation, die einige der am meisten erwarteten kommenden Spiele hervorhebt. "Outward 2", die Fortsetzung von "Outward" – das 2019 erschien und kürzlich 3 Millionen Spieler überschritt.

In dem Video erklärt der CEO, Gründer und Creative Director von Nine Dots, Guillaume Boucher-Vidal, dass ihr wieder einen gewöhnlichen Abenteurer verkörpert, der die unerbittlichen Lande von Aurai betritt. Das Abenteuer wird Geduld, taktisches Denken, Übung und Beharrlichkeit erfordern. Mehrere Erkenntnisse aus der Entwicklung von "Outward" flossen in die neuen Richtungen für die Fortsetzung ein, darunter der Wechsel der Jahreszeiten, der Ressourcen und Wildtiere beeinflusst, umherziehende Nicht-Spieler-Charaktere, das Führen von zwei Waffen gleichzeitig und mehr. In Anlehnung an Herausforderungen des realen Lebens warnt Guillaume, dass "das Leben zurückschlägt", wenn ihr unachtsam werdet. Ihr werdet viele weitere Werkzeuge haben, um diesen Herausforderungen zu begegnen, wie etwa die Kontrolle über euren Startort und eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten wie Aussehen, Fähigkeiten und Fortschritt im Fertigkeitenbaum, der sich basierend auf bestimmten Spielstilen entwickelt.