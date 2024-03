Outward 2 angekündigt

Nine Dots Publishing und Nine Dots Studio kündigen "Outward 2" für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC an. Einen Pre-Alpha Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

"Outward 2" orientiert sich konzeptionell an seinem Vorgänger und verspricht ein verbessertes Spielerlebnis. Das Open-World-Rollenspiel bietet eine lebendige Welt mit einem Jahreskalender voller Ereignisse, einzigartigen Begegnungen und raffinierten Kämpfen. Das Kampfsystem wurde dabei verfeinert, mit einem verbesserten Kampfverhalten und der lang ersehnten Doppelwaffe als Ergänzung.

"Outward 2" ist momentan unterminiert.