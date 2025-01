over the hill angekündigt

Funselektor, Entwickler von "art of rally", und Strelka Games kündigen "over the hill" an. Einen ersten Trailer dazu gibt es simultan auch zu sehen.

Hier stellt man uns "over the hill" 48 Sekunden lang vor. Dabei bleibt, neben teilweise imposanten Landschaftsaufnahmen, auch die zugehörige Musik längerfristig im Gedächtnis.

In "over the hill" erkunden wir die Welt im goldenen Zeitalter des Offroad-Fahrens. Wir fahren darin in ikonischen Fahrzeugen der 60er bis 80er Jahre, entweder alleine oder mit Freunden, durch anspruchsvolle Pfade und geniessen atemberaubende Landschaften. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"over the hill" ist für den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.