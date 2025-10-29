over the hill auch für Konsole

Funselektor und Strelka Games geben bekannt, dass "over the hill" auch für die Konsolenwelt verfügbar sein wird. Genauere Informationen dazu verriet man ebenfalls.

Demnach ist "over the hill" auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2 in Entwicklung. Ein atmosphärischer Trailer zeigt uns jetzt schonmal 46 Sekunden lang, auf was wir uns einzustellen haben. Dabei kann sich auch die musikalische Untermalung durchaus hören lassen.

Einen Releasetermin für die Konsolenfassungen von "over the hill" gibt es bisher noch nicht. Zuerst soll nämlich die PC-Version im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden.

"over the hill" war bereits im Januar für den PC enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.