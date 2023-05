Overpass 2 angekündigt

Nacon und Neopica stellen uns "Overpass 2" vor. Einen Trailer dazu gibt es natürlich auch zu sehen.

Hier werden wir knapp eine Minute lang auf "Overpass 2" eingestimmt. Das Offroad-Rennspiel erscheint am 19. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.

Basierend auf der Erfahrung des Studios mit Rennspielen und dem Feedback von Spielern des ersten Teils wird "Overpass 2" ein tiefgründigeres und verbessertes Spielerlebnis bieten. Im Spiel selbst treten die Fahrer in Rennen gegeneinander an und versuchen, auf extremen Strecken am Steuer von leistungsstarken sowie offiziell lizenzierten ATVs und UTVs die beste Zeit zu erzielen.