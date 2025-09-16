Oktober-Termin für Overthrown

Publisher Maximum Entertainment und Entwickler Brimstone Games haben einen Erscheinungstermin für "Overthrown" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

Konkret ist "Overthrown" ab 16. Oktober erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Weitere Versionen sind offenbar erstmal nicht geplant. Unklar ist noch, ob irgendwelche Unterschiede dazwischen bestehen werden. Wir gehen aber erfahrungsgemäss von schlichten 1:1-Portierungen aus.

Begleitend gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "Overthrown" zu sehen. Dieser zeigt uns fast eineinhalb Minuten lang, was von der Simulation zu erwarten ist.

"Overthrown" war am 5. Dezember 2024 in den Early Access gestartet.