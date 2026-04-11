Alte Helden neu aufgelegt

Blizzard arbeitet für die neue Season von "Overwatch 2" an grösseren Anpassungen für mehrere klassische Helden. Im Fokus stehen dabei Reworks für Reaper, Pharah und Mercy, die laut Entwickler nicht nur Balance-Probleme angehen, sondern auch das Spielgefühl modernisieren sollen.

Besonders umfangreich fällt die Überarbeitung von Mercy aus. Ihr Kit wird neu ausgerichtet, um mehr aktive Spielweise zu fördern und sie weniger abhängig vom reinen „Pocket-Healing“ zu machen. Dazu gehören unter anderem Anpassungen an Schadensboost und neuen Mechaniken rund um ihre Waffe und Fähigkeiten.

Auch Pharah erhält Änderungen, die ihre Mobilität und Spielweise deutlich beeinflussen. Ziel ist es, sie unabhängiger und flexibler zu machen – insbesondere weniger abhängig von Synergien wie mit Mercy. Neue oder angepasste Fähigkeiten sollen mehr horizontale Bewegung und eigenständige Playmaking-Möglichkeiten erlauben.

Bei Reaper fallen die Anpassungen etwas gezielter aus. Hier wird vor allem an einzelnen Fähigkeiten geschraubt, um mehr Counterplay zu ermöglichen – etwa durch Änderungen an seiner Teleport-Fähigkeit. Insgesamt zeigt sich: Blizzard will ältere Helden schrittweise modernisieren, ohne ihre Kernidentität zu verlieren.