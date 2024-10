Overwatch 2: Blizzard will 6v6-Matches testen

Bereits im Juli hatte Blizzard erklärt, dass man sich die Rückkehr von 6v6-Matches in "Overwatch 2" generell vorstellen könnte (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt wird es diesbezüglich konkreter.

So gibt Blizzard bekannt, dass man im Laufe der 14. Season in "Overwatch 2" 6v6-Matches testen möchte. Die Resultate davon werde man sehr genau beobachten und dann eben entsprechend handeln. Bereits in der aktuellen Season wird es aber auch weitere Tests mit den 5v5-Matches geben. Wir leben diesbezüglich also in spannenden Zeiten.

In "Overwatch 2" treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Beide Teams kämpfen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort oder eskortieren eine Fracht auf dem Spielfeld. Es gibt aber auch diverse andere Spielmodi wie Deathmatch oder Eliminierung.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.