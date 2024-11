Overwatch 2: Classic-Event startet heute

Blizzard weist daraufhin, dass heute der Classic-Event in "Overwatch 2" beginnt. Er wird bis zum 2. Dezember verfügbar sein.

Wie zum Start des ersten Teils werden in "Overwatch 2" im Rahmen des Classic-Events 21 Helden und zwölf Maps verfügbar sein. Ausserdem feiern die 6v6-Matches ihr Comeback, aber das hatte sich ja bereits seit Juli angedeutet. Ein Trailer stimmt uns gleichzeitig mit bewegten Bildern auf den Classic-Event ein. Sollte das Feedback der Spieler am Ende positiv ausfallen, dürfte es sich hier, so Blizzard, übrigens nicht um eine einmalige Sache handeln.

In "Overwatch 2" treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Beide Teams kämpfen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort oder eskortieren eine Fracht auf dem Spielfeld. Es gibt aber auch diverse andere Spielmodi wie Deathmatch oder Eliminierung.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.