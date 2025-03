Namensänderung für Overwatch 2?

Ein Leak zur 16. Season von "Overwatch 2" sorgt aktuell für Unruhe. So wird darüber spekuliert, ob Blizzard an eine Namensänderung denkt.

Stein des Anstosses ist, dass Skins aus "Overwatch 2" zu diesem Anlass offenbar in "Valorous" umbenannt werden während Skins aus dem ersten Teil "Classic" heissen werden. Folglich glaubt ein Teil der Community, dass Blizzard die Zwei aus "Overwatch 2" streichen wird. Ob es am Ende wirklich so kommt, wird man sehen. Von offizieller Seite aus wurde sich jedenfalls bisher noch nicht dazu geäussert.

In "Overwatch 2" treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Beide Teams kämpfen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort oder eskortieren eine Fracht auf dem Spielfeld. Es gibt aber auch diverse andere Spielmodi wie Deathmatch oder Eliminierung.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.