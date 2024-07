Overwatch 2 bald wieder mit 6v6-Matches?

Es könnte sein, dass die 6v6-Matches in "Overwatch 2" bald ihr Comeback feiern. Zumindest denkt Blizzard momentan darüber nach.

So erklärt Director Aaron Keller in einem ausführlichen Blogeintrag zunächst einmal, warum man in "Overwatch 2" von 6v6-Matches zu 5v5-Matches gewechselt ist. Da die Community davon jedoch wenig begeistert war, begann man wieder in eine andere Richtung zu denken und könnte sich nun vorstellen zum alten Modell zurückzukehren. Zumindest würden diesbezüglich schon entsprechende Tests durchgeführt werden.

In "Overwatch 2" treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Beide Teams kämpfen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort oder eskortieren eine Fracht auf dem Spielfeld. Es gibt aber auch diverse andere Spielmodi wie Deathmatch oder Eliminierung.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.