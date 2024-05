Overwatch 2 bald wieder ohne PvE-Modus

Erst im März war "Overwatch 2" um einen PvE-Modus ergänzt worden. Jetzt gibt Blizzard bekannt, dass dieser schon sehr bald wieder aus dem Ego-Shooter entfernt wird und nennt auch einen einleuchtenden Grund dafür.

Demnach wird der PvE-Modus in "Overwatch 2" bereits am 18. Juni nicht mehr verfügbar sein. Als Grund dafür gibt Blizzard an, dass er bei der Community schlicht nicht sonderlich gut ankam.

In "Overwatch 2" treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Beide Teams kämpfen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um die Kontrolle über einen vorgegebenen Standort oder eskortieren eine Fracht auf dem Spielfeld. Es gibt aber auch diverse andere Spielmodi wie Deathmatch oder Eliminierung.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.