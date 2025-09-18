Blizzard stellt uns das nächste Crossover für "Overwatch 2" vor. Diesmal treiben dort die Phantom Thieves ihr Unwesen.

Die Phantom Thieves schleichen sich demnach in "Overwatch 2" und bringen ihren unverkennbaren Stil in ein stylisches Crossover-Event. Vom 16. bis 29. September sorgen die maskierten Rebellen dabei mit ihrem Charme und einzigartigen Flair mitten im heldengetriebenen Chaos von "Overwatch" für Aufsehen. Ob wir wegen der auffälligen neuen Skins oder der neongetränkten Atmosphäre dabei sind - dieses Crossover ist unsere Chance, mit Stil für die Zukunft zu kämpfen.

Die Phantom Thieves platzen dabei mit nur einem Ziel in die Party: "Overwatch" zu infiltrieren und den Kampf um unsere Zukunft zurückerobern. Wir können uns auf auffällige Skins, stilvolle UI-Elemente und überraschende In-Game-Details, die Neugier und Stil belohnen, freuen. Von versteckten Geheimnissen auf den Karten bis hin zu visuellen Highlights – das Overwatch 2 x Phantom Thieves-Crossover lädt uns ein, Teil der Crew zu werden und euren eigenen Eindruck zu hinterlassen.

Folgende Helden- & Skin-Kombinationen werden geboten

Mercy als Panther

Wuyang als Joker

Lifeweaver als Fox

D.Va als Queen

Genji als Skull

Jeder Skin fängt stets die Essenz seines jeweiligen Phantom Thief-Gegenstücks ein und verbindet das dynamische Gameplay von "Overwatch" mit maskiertem Stil und rebellischer Attitüde. Nicht nur Fans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Overwatch 2" ist seit 10. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.