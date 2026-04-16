Overwatch: Patch für Switch 2 am Horizont

Blizzard hat einen Patch für die Switch-2-Version in Aussicht gestellt. Was dieser verbessern soll, hat man auch schon verraten.

So soll der Patch für die Switch-2-Umsetzung von "Overwatch" die eigentlich schon zu deren Launch versprochenen 60 Bilder pro Sekunde liefern. Aktuell ist es nämlich etwa nur die Hälfte, was für viele Spieler auf der Nintendo-Konsole natürlich unbefriedigend ist. Besagter Patch sollte allerdings auch nicht sonderlich lange auf sich warten lassen.

"Overwatch" war erst vorgestern für die Switch 2 veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Overwatch" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.