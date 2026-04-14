Overwatch erscheint für Switch 2

Blizzard gibt bekannt, dass "Overwatch", also das frühere "Overwatch 2", ab heute auch für Switch 2 erhältlich ist. Detailliertere Angaben zu der Umsetzung macht man gleichzeitig auch.

Demnach wird "Overwatch" auf der Switch 2, verglichen mit der Switch-Version, über eine bessere Optik und einen optimierten Sound verfügen. Im stationären und im mobilen Modus werden 60 Bilder pro Sekunde angepeilt. Zudem beginnt heute auch noch die zweite Season des Ego-Shooters.

Erst vor wenigen Tagen hatte Blizzard in Aussicht gestellt, dass einige Charaktere in "Overwatch" überarbeitet werden sollen. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Overwatch" ist damit für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.