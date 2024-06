Overwatch 2: Unterstützung lebensrettender Forschung

Die Breast Cancer Research Foundation (BCRF) und "Overwatch 2" stellen gemeinsam "Werde zum Schutzengel" vor, eine Aktion zur Unterstützung der Mission der BCRF, Brustkrebs vorzubeugen und zu heilen. In Overwatch 2 werden im Rahmen dieser Kampagne zwischen dem 25. Juni und 8. Juli zwei limitierte Skins veröffentlicht: der ursprüngliche Skin Mercy in Rosa (für 15 EUR) und das neue Paket: Rotgoldene Mercy (für 20 EUR). Einhundert Prozent des Kaufpreises (abzüglich anfallender Plattformgebühren und Steuern) werden an die BCRF gespendet, um lebensrettende Brustkrebsforschung zu unterstützen.

"Blizzard begrüsst die erneute Partnerschaft mit BCRF, um auf diese wichtige Mission aufmerksam zu machen und ihre Finanzierung zu sichern. Overwatch hat kürzlich den Meilenstein von insgesamt 100 Millionen Spielern erreicht und wir hoffen, dass unsere unvergleichliche Community auch dieses Mal wieder zusammenkommt, um die lebenswichtige Arbeit der BCRF zu unterstützen und zugleich diese wunderschönen Skins im Spiel zu zeigen.“

Johanna Faries, President von Blizzard Entertainment

"Vor sieben Jahren begann Overwatch mit der Breast Cancer Research Foundation eine der ersten Benefizpartnerschaften der Gamingbranche. Diese Innovation in der Branche spiegelt auch die Innovation wider, die BCRF in der Forschung zur Heilung von Brustkrebs vorantreibt. Dank der beispiellosen Spenden, die leidenschaftliche Gamer 2018 gesammelt haben, konnten wir die erste Initiative starten, um eine ganz individuell zugeschnittene Krebsprävention festzulegen, die Precision Prevention Initiative (PPI). Heute stehen wir vor einem wichtigen Wendepunkt, da die Inzidenzrate von Brustkrebs weiter steigt und unsere Arbeit noch nicht getan ist. Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit wieder aufleben zu lassen, um gemeinsam Wandel anzutreiben und Leben zu retten."

Präsidentin und CEO von BCRF, Donna McKay

Ziel der Precision Prevention Iniative

Die präzise Voraussage des Brustkrebsrisikos

Die frühestmögliche Erkennung von Brustkrebs

Die Entwicklung frühzeitiger Massnahmen neben präventiven operativen Eingriffen

Die Initiative kann seit 2018 bereits mehrere Erfolge feiern

Die Entwicklung fortschrittlicher KI-unterstützter Methoden für die Mammografie, durch die das Brustkrebsrisiko im Vergleich zur Standardmethode präziser eingestuft werden kann.

Modelle, mit denen die Entwicklung der aggressivsten Form von Brustkrebs, der triple-negative Brustkrebs, genauer vorhergesagt werden kann.

Die Identifizierung von Medikamenten, die eine Tumorbildung bei manchen Patientinnen verlangsamen kann.

Die Entwicklung einer Gen-Klassifizierung, mit der das Risiko invasiven Brustkrebs für Patientinnen mit duktalem Karzinom in situ (DCIS), einem Frühstadium von Brustkrebs, sehr präzise vorausgesagt werden kann.

Ziel der Iniative der BCRF ist es, das Potenzial der Präzisionsmedizin, d. h. die Individualisierung der Behandlung, auf das Feld der Krebsvorbeugung zu übertragen, um Brustkrebs zu stoppen, bevor er sich bilden kann. Der Brustkrebs und die Biologie jeder Patientin sind einzigartig, daher baut BCRF auf eine Zukunft, in der auch die Behandlungspläne auf jeden individuellen Fall abgestimmt werden können.

"Wenn wir bestimmen können, welche Patientinnen am gefährdetsten sind, können wir massgeschneiderte Interventionen für jede Patientin entwickeln. So stoppen wir den Brustkrebs rechtzeitig. Die Unterstützung durch Overwatch hat uns dabei geholfen, diese Vision auf den Weg zu bringen. Mithilfe der neuen Kampagne von Overwatch 2 können wir diese Arbeit 2024 sogar noch weiter voranbringen."

Chief Scientific Officer von BCRF, Dr. Dorraya El-Ashry