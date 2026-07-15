Weniger Stadium für Overwatch 2

Blizzard wird den beliebten Stadium-Modus in "Overwatch" künftig mit weniger neuen Inhalten versorgen. Wie Game Director Aaron Keller in einem Entwickler-Update erklärte, soll das Team seine Ressourcen stärker auf den Kern des Hero-Shooters konzentrieren. Stadium bleibt zwar erhalten, grössere Updates werden künftig jedoch seltener erscheinen.

Der Modus feierte bei seiner Einführung einen erfolgreichen Start und entwickelte sich schnell zu einer beliebten Alternative zum klassischen Spiel. Mit neuen Karten, Helden und Gameplay-Anpassungen erhielt Stadium in den vergangenen Monaten regelmässig frische Inhalte. Künftig möchte Blizzard jedoch einen langsameren Veröffentlichungsrhythmus einschlagen, um mehr Kapazitäten für neue Helden, Karten, saisonale Inhalte und andere Kernbereiche von "Overwatch" bereitzustellen.

Ganz aufgegeben wird Stadium allerdings nicht. Laut Blizzard sind weiterhin Fehlerbehebungen, Balance-Anpassungen und gelegentliche Inhaltsupdates geplant. Auch neue Helden sollen langfristig ihren Weg in den Modus finden – allerdings nicht mehr im bisherigen Tempo.

Die Entscheidung sorgt innerhalb der Community für gemischte Reaktionen. Während einige Spieler den Fokus auf das Hauptspiel begrüssen, befürchten andere, dass Stadium langfristig an Bedeutung verlieren könnte. Blizzard betont jedoch, dass der Modus weiterhin ein wichtiger Bestandteil von "Overwatch" bleiben soll und lediglich mit einer kleineren Entwicklungspriorität fortgeführt wird.