Overwatch Rush vorgestellt

Blizzard Entertainment hat "Overwatch Rush" für iOS und Android angekündigt. Erstes Material daraus bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Overwatch Rush" handelt es sich um einem Top-Down-Hero-Shooter, Dieser wird von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt und spielt im Overwatch-Universum. Der Titel ist auf rasantes Gameplay für unterwegs ausgelegt und bietet heldenorientierte Kämpfe und anpassbare Spielstile, welche sowohl für Team- als auch für Einzelspieler geeignet sind. Das Spiel wurde für Mobilgeräte entwickelt und bietet eine intuitive Steuerung und kurze Spielsitzungen, ohne dabei an Tiefe einzubüssen.

Begleitend wird nus kommentiertes Gameplay aus "Overwatch Rush" gezeigt. Darin hebt man vor allem die spielerischen Facetten des Hero Shooters hervor.

"Overwatch Rush" hat noch keinen Erscheinungstermin.