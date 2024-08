Entwickler Owlcat Games wird Publisher

Der bekannte RPG-Entwickler Owlcat Games, verantwortlich für die Titel "Warhammer 40,000: Rogue Trader", "Pathfinder: Wrath of the Righteous" und "Pathfinder: Kingmaker", hat verkündet, dass er nun auch unter die Publisher geht. Neben der Entwicklung eigener Titel, will Owlcat Indie-Entwicklern aus aller Welt dabei helfen, ihre RPGs und Story-fokussierten Spiele zu veröffentlichen. Owlcat möchte dabei sicherstellen, dass seine neuen Partner all die Dienstleistungen, finanzielle Unterstützung und Beratung erhalten, die sie brauchen, um neue RPG-Erlebnisse zu kreieren.

"Wir möchten mit Teams zusammenarbeiten, die unsere Leidenschaft für das Erzählen spannender Geschichten in storylastigen Spiele teilen. Das sind vielleicht nicht unbedingt reine RPGs, aber es geht darum, dass der Fokus auf Story, Charakteren und Worldbuilding liegt. Wir haben unsere Traumspiele bereits erschaffen – nun haben wir die Expertise und die Ressourcen, anderen Teams dabei zu helfen, ihre Träume ebenfalls zu verwirklichen."

Andrey Tsvetkov, Head of Publishing bei Owlcat Games

Aus über 50 Projekten hat Owlcat Games zwei talentierte Entwicklerteams ausgewählt, um ihre Spiele zu publishen: Emotion Spark Studio aus Serbien sowie das polnische Studio Another Angle Games.

Emotion Spark Studio arbeitet an dem narrativen RPG "Rue Valley". Es geht um einen Mann, der in einer Zeitschleife während einer Psychotherapie-Session feststeckt. Er muss sich seinen Abgründen und mentalen Problemen stellen und die Anomalie untersuchen, welche die Zeitschleife ausgelöst hat.

Another Angle Games erschafft ein isometrisches RPG in einer alternativen Version des feudalen Japans namens "Shadow of the Road". Die immersive Story dreht sich um die Samurai, Ehre und Treue, mit einem tiefgängigen rundenbasierten Kampfsystem, angesiedelt in einer Welt voller magischer yokai und tödlicher Steampunk-Technologie.

Beide Titel befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase; neue Informationen werden diesen Monat auf der gamescom bekanntgegeben.

Owlcat Games hat sich zudem die vollen Rechte am Publishing-Label META-Publishing gesichert, das 2021 "Pathfinder: Wrath of the Righteous" auf PC und Konsole gebracht hat. META Publishing hat eine ganz eigene Publishing-Strategie und konzentriert sich auf Titel mit Gameplay-Fokus und Koop-Aspekten.

Zum Portfolio gehören "Biped", "Spirit of the Island", "Train Valley" und "Train Valley 2". Auch hier werden neue Titel auf der gamescom präsentiert: "Biped 2" ist das Sequel zum erfolgreichen Puzzle-Action-Adventure von 2020, "Nested Lands" ist der neue Titel des brasilianischen Studios 1M Bits Horde, den Schöpfern von "Spirit of the Island".