P1: Anchor Light vorgestellt

Publisher Perp Games und "Pneumata"-Entwickler Deadbolt Interactive stellen uns "P1: Anchor Light" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Bewegte Bilder gibt es in Form eines Trailers auch zu sehen.

Hie werden wir 55 Sekunden lang auf "P1: Anchor Light" eingestimmt. Dabei gibt es hauptsächlich düstere Bilder von der Spielwelt zu sehen und der Soundtrack bleibt ebenfalls längerfristig im Gehör.

Bei "P1: Anchor Light" ist ein Horrortitel, in dem es darum geht, Anomalien aufzuspüren. Wir betreten darin einen prächtigen Leuchtturm, dessen opulente Fassade ein finsteres Geheimnis verbirgt. Sein Leuchtfeuer, einst ein zuverlässiger Wegweiser, droht nämlich nun, unvorstellbare Schrecken über die Welt zu bringen.

Konkrete Releasetermine gibt es übrigens auch schon. Demnach ist "P1: Anchor Light" ab 9. September für den PC, ab 14. Oktober für PS5 und ab 11. November für Xbox Series X erhältlich.