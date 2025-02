Warner Bros. schliesst drei Studios

Die Berichte über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche gehen leider ungebremst weiter. Jetzt hat Warner Bros. gleich drei Studios geschlossen und "Wonder Woman" eingestampft.

Demnach müssen Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego ihre Pforten schliessen. "Wonder Woman" von Monolith, welches im Dezember 2021 mit einem ersten Teaser angekündigt worden war, wird ebenfalls nicht mehr erscheinen. Es ist unklar, wieviele Mitarbeiter insgesamt von den Schliessungen betroffen sind. Das offizielle Statement von Warner Bros. zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir mussten einige sehr schwierige Entscheidungen treffen, um unsere Entwicklungsstudios und Investitionen so zu strukturieren, dass wir die bestmöglichen Spiele für unsere wichtigsten Franchises - Harry Potter, Mortal Kombat, DC und Game of Thrones - entwickeln. Nach reiflicher Überlegung werden wir drei unserer Entwicklungsstudios schliessen - Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego. Dies ist ein strategischer Richtungswechsel und keine Kritik an diesen Teams oder den Talenten, die in ihnen arbeiten. Die Entwicklung von Monoliths Wonder Woman-Videospiel wird nicht fortgesetzt“, so Warner Bros. weiter. „Wir hatten gehofft, den Spielern und Fans ein möglichst hochwertiges Erlebnis für die ionische Figur bieten zu können, und leider ist dies mit unseren strategischen Prioritäten nicht mehr möglich. Dies ist eine weitere schwierige Entscheidung, da wir die Geschichte von Monolith anerkennen, in der sie epische Fan-Erlebnisse durch erstaunliche Spiele geliefert haben. Wir bewundern die Leidenschaft der drei Teams sehr und danken jedem Mitarbeiter für seinen Beitrag“, so Warner Bros. abschliessend. „So schwierig der heutige Tag auch ist, wir konzentrieren uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Spiele für unsere leidenschaftlichen Fans, die von unseren Weltklasse-Studios entwickelt werden, und freuen uns darauf, unser Spielegeschäft bis 2025 und darüber hinaus wieder auf Profitabilität und Wachstum zu bringen."

Monolith war bereits 1994 gegründet worden. Dort entstanden etwa "The Operative: No One Lives Forever", "F.E.A.R", "Condemned: Criminal Origins" und "Middle-earth: Shadow of War". Warner Bros. Games San Diego startete im Jahr 2019 während Player First Games sogar erst 2021 loslegte. Dem Studio verdanken wir "MultiVersus".