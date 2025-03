Razer und World kämpfen vereint gegen KI-Bots

In einer Zeit, in der KI-gestütztes Gaming zur neuen Normalität wird, ist es wichtiger denn je, authentische Spielerlebnisse zu bewahren. Razer, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer, und World, das offene Protokoll zur Stärkung menschlicher Identität im digitalen Raum, geben heute eine Partnerschaft bekannt, die menschliche Spieler ins Zentrum der KI-Revolution im Gaming rückt.

Die neue Funktion "Razer ID verifiziert durch World ID" ist ein hochsicheres Single-Sign-On-System (SSO), das echte menschliche Spieler für Razer ID verifiziert. Ziel ist es, eine sicherere, authentischere und fesselndere Umgebung für Gamer zu schaffen. Diese Lösung ermöglicht es, nachzuweisen, dass hinter jedem Razer ID-Konto eine echte Person steht – und sorgt so für mehr Vertrauen und Sicherheit.

Razer ID ist das zentrale SSO-System von Razer und ermöglicht den Zugang zu allen Razer-Diensten, darunter ein Game Booster, ein einheitliches, cloudbasiertes Hardware-Konfigurations-Tool für umfassende Anpassungen, ein Zahlungsservice für Spiele und ein Bonusprogramm. Fair Play beginnt mit echten Spielern. Durch die Integration von Razer ID in Spiele können „Human-Only“-Modi aktiviert werden, die für einen fairen Wettbewerb sorgen und eine sichere, vertrauenswürdige Gaming-Umgebung schaffen.

Auch für Spieleentwickler bringt die Partnerschaft zahlreiche Vorteile. Sie können damit sicherstellen, dass ihre virtuellen Welten von echten Spielern dominiert werden – nicht von Bots. "Razer ID verifiziert durch World ID" bietet eine fortschrittliche Anti-Bot-Lösung, verbessert den Schutz vor Belästigung im Spiel und vereinfacht die Spieleranmeldung durch eine nahtlose Authentifizierung.

Erste Integration im Spiel Tokyo Beast

Speziell für die Gaming-Branche entwickelt, wird das neue SSO erstmals in "Tokyo Beast" integriert – einem Spiel, das in der futuristischen Stadt Tokio im Jahr 2124 spielt. Hier leben Menschen Seite an Seite mit hochentwickelten, autonomen Androiden. Das Spiel zeichnet sich durch ein besonders strategisches Kampfsystem aus, das vorausschauende Elemente mit klassischem Gameplay kombiniert und so ein unvergleichliches, wettbewerbsorientiertes Unterhaltungserlebnis schafft.

Ein menschlich verifiziertes Konto ist für "Tokyo Beast" unerlässlich, da es die Echtheit des Projekts gewährleistet und Spieler vor Bots, Betrug und Fehlinformationen schützt. Dies ist besonders wichtig, da das Spiel es den Nutzern ermöglicht, einzigartige NFTs zu sammeln und so eine Verbindung zwischen digitalem Besitz und immersivem Gameplay herzustellen. Spieler können ausserdem über Razer Gold nahtlos In-Game-Käufe tätigen. Dieser umfassende Zahlungsdienst für Spiele integriert E-Wallets, Webshops, Geschenkkarten und Zahlungsabwicklung, um sichere und bequeme Transaktionen für digitale Inhalte und In-Game-Items weltweit zu ermöglichen.

"Da KI die Gaming-Welt immer stärker prägt, möchten wir Spielern und Entwicklern die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, um diesen Wandel sicher und selbstbewusst zu meistern. Der Aufbau einer verifizierten Community ist der Schlüssel zu fairem Spiel. Entwickler müssen in der Lage sein, vertrauenswürdige, ausschliesslich für Menschen zugängliche Spielerlebnisse zu schaffen, die KI-Bots ausschliessen. Durch unsere Partnerschaft mit World stellen wir sicher, dass echte Spieler das Herzstück jedes Erlebnisses bleiben – für faires, immersives und auf Menschen zugeschnittenes Gaming."

Wei-Pin Choo, Chief Corporate Officer von Razer

Co-gegründet von Sam Altman und Alex Blania, bietet World eine bahnbrechende digitale Technologie zur Verifizierung menschlicher Identität: World ID. Dieses System bestätigt anonym die Einzigartigkeit einer Person und schützt gleichzeitig ihre Privatsphäre. Anders als herkömmliche Verifizierungsmethoden speichert World ID keine persönlichen Daten – es bestätigt lediglich, dass eine Person ein einzigartiger Mensch ist. Dadurch wird das Vertrauen in eine zunehmend KI-gesteuerte Online-Welt gestärkt.

"World ID ermöglicht es Gamern, zwischen echten menschlichen Interaktionen und KI-generierten Inhalten zu unterscheiden, ohne ihre Privatsphäre zu gefährden. Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt hin zu einer sichereren und vertrauenswürdigen Gaming-Welt – mit Razers tiefem Verständnis für die Bedürfnisse von Gamern und seiner globalen Community als starkem Fundament."

Tiago Sada, Chief Product Officer bei Tools for Humanity, einem zentralen Partner von World

Warum KI-Bots das Spielerlebnis verändern

Laut einer aktuellen Umfrage haben mehr als die Hälfte der deutschen Gamer – genau 58 % – bereits Erfahrungen mit Bots in Online-Spielen gemacht, 38% sogar regelmässig. Die Auswirkungen dieser automatisierten Gegner sind für viele Spieler gravierend: 59% sind der Meinung, dass Bots Multiplayer-Spiele grundlegend zum Schlechteren verändern, während 62 % sagen, dass sie den fairen Wettbewerb ruinieren. Für zwei Drittel der Befragten (66%) verderben Bots sogar den Spielspass in bestimmten Games.

Besonders drastisch ist, dass fast ein Viertel der Spieler (24%) aufgrund von Bots ein Spiel schon einmal komplett aufgegeben hat. Und eine hohe Bot-Präsenz hat auch finanzielle Folgen für die Entwickler: Ein Viertel (25%) der Gamer gibt an, deshalb weniger Geld in In-Game-Käufe oder Abonnements investieren zu wollen. Die wachsende Präsenz von KI-gesteuerten Bots macht es zudem immer wichtiger, die eigene Echtheit im digitalen Raum nachzuweisen – 70% der Befragten stimmen dem zu. 66% halten Mechanismen, die zwischen Mensch und Maschine unterscheiden, schon bald für unverzichtbar.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Erwartungen an Gaming-Plattformen wider: Die Hälfte der Gamer (50%) bevorzugt Anbieter, die biometrische Technologien einsetzen, um sicherzustellen, dass sie gegen echte Menschen spielen – und nicht gegen künstliche Gegner.

"Razer ID verifiziert durch World ID" bietet Gamern und Spieleentwicklern eine zeitgemässe Lösung für diese Herausforderungen. Während sich die Gaming-Branche stetig weiterentwickelt, setzen Razer und World neue Massstäbe mit innovativen Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – indem sie das Spielerlebnis schützen, faires Gameplay fördern und sowohl Spielern als auch Entwicklern echten Mehrwert bieten.

Verfügbarkeit

Zum Start können Spieler ihre Razer ID verwenden, um auf die World App zuzugreifen. In der World App müssen sie ein World ID-Konto erstellen, um ihre Menschlichkeit zu verifizieren. Das Feature ist ab sofort in Deutschland sowie in weiteren 20 Ländern verfügbar.