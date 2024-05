Take-Two bestreitet Schliessung von Intercept Games & Roll7

Anfang des Monats berichteten wir an dieser Stelle, dass Take-Two Interactive zwei Entwicklerstudios in Form von Intercept Games und Roll7 geschlossen hat. Jetzt sorgt ein Statement von Chef Strauss Zelnick diesbezüglich für Verwirrung.

Darin bestreitet Strauss Zelnick nämlich, dass Take-Two diese Studios geschlossen hat und sagt:

"Wir überprüfen immer unseren Veröffentlichungszeitplan für alle unsere Studios, um sicherzustellen, dass er Sinn macht. Wir sind also sehr umsichtig, denn wir befinden uns mitten in einem Kostensenkungsprogramm, das wir bereits abgeschlossen haben und das wir nun vollständig umsetzen. Wir haben angekündigt, dass wir 165 Millionen Dollar an bestehenden und zukünftigen Kosten einsparen werden, aber wir haben nichts geschlossen."