Take-Two schliesst zwei Studios

Die Berichte über Umstrukturierungen und Entlassungen in der Videospielbranche reissen leider immer noch nicht ab. Jetzt wurde bekannt, dass Take-Two gleich zwei Studios geschlossen hat.

Beim ersten Studio handelt es sich um Intercept Games, denen wir "Kerbal Space Program 2" verdanken, welches am 24. Februar 2023 in den Early Access gestartet war. Hier verlieren rund 70 Leute ihren Job. Eine Weiterentwicklung des eben erwähnten "Kerbal Space Program 2" scheint ebenfalls unrealistisch. Intercept Games war im Februar 2020 gegründet worden.

Das zweite betroffene Studio ist Roll7. Hier wurden etwa 55 Angestellte entlassen. Das Studio war im Jahr 2008 an den Start gegangen. Dort entstanden etwa "OlliOlli World" und "Rollerdrome".

Take-Two-Sprecher Alan Lewis kommentiert die Schliessungen so:

"Am 16. April kündigte Take-Two ein Kostensenkungsprogramm an, um die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern und das Margenprofil des Unternehmens zu verbessern, während gleichzeitig in Wachstum investiert wird. Im Rahmen dieser Bemühungen rationalisiert das Unternehmen seine Pipeline, streicht mehrere Projekte in der Entwicklung und strafft seine Organisationsstruktur, wodurch Personal abgebaut und der künftige Einstellungsbedarf reduziert wird. Das Unternehmen gibt keine weiteren Einzelheiten zu diesem Programm bekannt."