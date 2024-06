Verkauf von Private Division?

Der Umbruch bei Take-Two Interactive geht weiter. Nach den (anstehenden) Schliessungen von Roll7 und Intercept Games gibt es nun auch neue Gerüchte um Private Division, das ebenfalls zum Konzern gehört.

So mehren sich aktuell die Berichte, wonach Take-Two Interactive auch das Publishing-Label Private Division bald schliessen oder verkaufen wird. Letztere Variante gilt hier aktuell jedoch als wahrscheinlicher. So wird angemerkt, dass man sich bereits aus zahlreichen Projekten bei One More Level und Bloober Team zurückgezogen hat. Zudem sieht es so aus, als wäre bereits im April die überwiegende Mehrheit der Belegschaft entlassen worden. Take-Two Interactive hat sich noch nicht offiziell dazu geäussert.

Private Division wurde am 14. Dezember 2017 gegründet. Seitdem fungierte man als Publisher von zahlreichen namhaften Titeln, wie etwa "The Outer Worlds", "OlliOlli World" und "After Us".